Суд арестовал фигуранта дела о мошенничестве в ОАК

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал гендиректора ООО "ВЕМИНА Авиапрестиж" Виталия Романюка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Позднее суд рассмотрит ходатайство об аресте вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "ВЕМИНА Авиапрестиж" Романюка Виталия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Данная мера пресечения избрана сроком до 9 декабря 2018 года", — сказала Царева.

По данным "Коммерсанта", в среду сотрудники главного следственного управления СК России и ФСБ провели обыски и выемки документов в квартире и рабочем кабинете Герасимова, а также в домах нескольких коммерсантов, заключавших контракты на предоставление различных услуг ОАК и специальному летному отряду "Россия".

ОАК создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий РФ. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.