Похищенную под Пензой четырехлетнюю девочку нашли в другом городе

САРАТОВ, 11 окт — РИА Новости. Трое мужчин в среду похитили четырехлетнюю девочку в Пензенской области, ребенок найден, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг прокуратура области.
"В настоящее время местонахождение малолетней в другом городе установлено, проводятся следственные действия с участниками похищения, в том числе с биологическим отцом ребенка", — говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в прокуратуре региона, отец девочки был в числе троих подозреваемых в похищении.
"Прокуратура Шемышейского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту похищения ребенка… Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры", — отмечается в сообщении.