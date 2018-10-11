Похищенную под Пензой четырехлетнюю девочку нашли в другом городе

САРАТОВ, 11 окт — РИА Новости. Трое мужчин в среду похитили четырехлетнюю девочку в Пензенской области, ребенок найден, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг прокуратура области.

По данным ведомства, вечером в среду трое мужчин распылили неизвестное вещество в глаза отчима девочки и матери отчима, подъехавших на автомобиле к своему дому, похитили у них ребенка и скрылись в неизвестном направлении.

"В настоящее время местонахождение малолетней в другом городе установлено, проводятся следственные действия с участниками похищения, в том числе с биологическим отцом ребенка", — говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в прокуратуре региона, отец девочки был в числе троих подозреваемых в похищении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего". Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.

"Прокуратура Шемышейского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту похищения ребенка… Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры", — отмечается в сообщении.