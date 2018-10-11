СК завел дело против судьи из Карачаево-Черкесии после ДТП с погибшими

ПЯТИГОРСК, 11 окт — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи Урупского района Карачаево-Черкесии Максима Якуша, который устроил ДТП с двумя погибшими, сообщает следственное управление СК по региону.

"По данным следствия, 12 мая 2018 года мировой судья судебного участка № 1 Урупского района Якуш, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio, в котором находились водитель и два пассажира", — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia Rio с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу, 19-летний житель города Ставрополя, сидевший на переднем сидении, от полученных повреждений скончался на месте происшествия, а 36-летний мужчина, находившийся во время ДТП на заднем сидении, спустя непродолжительное время скончался в реанимации, добавили в СК.

"Сам мировой судья также был доставлен с незначительными повреждениями в больницу", — сообщается в релизе.

В конце сентября квалификационная коллегия судей Верховного суда Карачаево-Черкесской республики дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 464 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, сообщили в ведомстве. Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.