В Саратове две ученицы православной гимназии попали в больницу после драки

Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове

Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове

САРАТОВ, 11 окт — РИА Новости. Две ученицы восьмых классов русской православной классической гимназии в Саратове подрались на перемене, после чего обе оказались с травмами в больнице, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел 8 октября во время перемены после первого урока в русской православной классической гимназии имени преподобного Сергия Радонежского.

"Две учащиеся восьмых классов ударили друг друга. В настоящее время они находятся на лечении", — цитирует председателя городского комитета по образованию Ларису Ревуцкую пресс-служба мэрии.

В пресс-службе отметили, что администрация гимназии проводит проверку по данному инциденту, а также предприняты меры, чтобы не допускать подобные конфликты между школьниками.

В прокуратуре области также заявили, что правоохранительные органы проводят проверку по факту получения травм восьмиклассницами 13 и 14 лет, которые, по предварительным данным, в результате ссоры ввязались в обоюдную драку, после чего оказались в больнице.

"В настоящее время по данному факту отделом полиции… проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ. Одновременно прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выясняться причины и условия, способствовавшие данным обстоятельствам", — говорится в сообщении.