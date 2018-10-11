Хозяину гостиницы в Сочи предъявили обвинение в гибели мальчика в ливневке

СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Хозяину гостиницы в Лазаревском районе Сочи, самостоятельно переделавшему перед отелем ливневую канаву, в которой погиб мальчик, предъявлено обвинение в гибели ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в августе в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка пыталась спасти ребенка, но безуспешно, его тело нашли в море. Власти Сочи рассказали, что решетки на открытой ливневой канаве не предусмотрены проектом, и что бабушка ребенка знала об открытой ливневке. По информации краевой прокуратуры, ливневая канава была самостоятельно переделана хозяином расположенной поблизости гостиницы в 2000-х годах. СУСК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"Следственным отделом по городу Сочи краевого управления СКР обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено владельцу гостиницы, где отдыхал малолетний. По данным следствия, обвиняемый в нарушение строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом по улице Октябрьской поселка Лазаревское бетонную плиту для удобства входа в домовладение, которая располагалась над ливневой канализацией, где происходит движение людей, не оборудовав ее перилами либо ограждениями, а также не установив решетки с прозорами в оголовке канавы", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчина, в силу имеющегося специального образования, знал, что им не обеспечено выполнение требований свода нормативов и правил.