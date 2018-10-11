В Петербурге мужчина выбросил из окна 15 кошек, три из них погибли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Сосед хозяйки 15 кошек выбросил всех животных из окна после ссоры в коммунальной квартире в Петербурге, три кошки погибли, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"В Петербурге полиция выясняет все обстоятельства произошедшего в коммунальной квартире по Старо-Петергофскому проспекту, где, по словам хозяйки, ее животных выбросили из окна", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в среду около 10 часов вечера в полицию поступило заявление от очевидца о том, что в доме 54 по Старо-Петергофскому проспекту неизвестный из окна шестого этажа выбрасывает кошек.

"Между соседями коммунальной квартиры по указанному адресу произошел бытовой конфликт… В ходе конфликта из окна указанной квартиры были выброшены животные, трое из которых погибли", — говорится в сообщении.

Со слов соседей, 70-летняя пенсионерка держала в своей комнате более 15 кошек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за издевательства над животными, согласно которому максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений составляет 3 года, помимо этого, возможен штраф в размере 80 тысяч рублей. За аналогичное деяние, совершенное группой лиц, предлагается лишать свободы на срок от 3 до 5 лет. Ужесточается наказание за истязание животных в присутствии несовершеннолетних, а также использование садистских методов издевательств — до 5 лет лишения свободы.