В Татарстане задержали главаря российского крыла "Хизб ут-Тахрир"*

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Татарстане задержали главаря российского крыла и лидеров региональной структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Кроме ФСБ, в спецоперации принимали участие МВД и Федеральная служба войск нацгвардии.

Установлено, что "по указанию своих зарубежных кураторов задержанные координировали антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства — так называемого "Всемирного халифата" и направленную на свержение законной власти, в том числе террористическими методами".

Отмечается, что, помимо вовлечения мусульман в ряды "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, они целенаправленно работали над созданием в России сетевой закрытой структуры. Кроме того, решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока.

При задержании дома у преступников обнаружили значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, документов с указаниями эмиссаров, а также отчеты о проделанной работе. Также изъяты средства связи и электронные носители информации.

Все задержанные арестованы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.