В Петербурге осудили двух мужчин за попытку присоединиться к террористам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Петербурге приговорил к 7 годам колонии строгого режима двух выходцев из Средней Азии, пытавшихся уехать воевать в рядах террористической организации "Джебхад ан-Нусра*", сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

По данным ОПС, суд признал Камолиддина Азимжанова и Маруфжона Исакова, виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 части 2 статьи 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации).

"Фигуранты вину не признали. Суд назначил наказание: Азимжанову в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима. Исакову в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима", — говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с 1 декабря 2017 по 17 апреля 2018 фигуранты приискали пособника в Сирии, с которым вступили в связь и подтвердили свое желание принять участие в работе "Джебхад ан-Нусры*", отправили фото своих паспортов. Неустановленное лицо сообщило Исакову и Азимжанову безопасный путь из РФ в Сирию и высказало намерение оказать содействие в доставлении на перевалочный пункт и последующего их распределения в тренировочный лагерь боевиков, отмечает ОПС.

Соучастники были задержаны сотрудниками петербургского управления СК РФ, а также управлений МВД и ФСБ России и Росгвардии после того, как приобрели авиабилеты для последующего вылета из России.

*Террористическая организация, запрещенная в России