Дело подростков, избивших инвалида в Кировской области, передано в суд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Двое подростков, обвиняемых в избиении пожилого инвалида в Кировской области, предстанут перед судом, сообщает СК.

Видео с жестокими кадрами того, как двое подростков в городе Кирово-Чепецке подошли к мужчине с тростью, брызнули ему в лицо из газового баллончика и стали избивать, было опубликовано в социальных сетях в апреле.

Личность подростков установили уже на следующий день, ими оказались юноши 16-ти и 18-ти лет. Один из них — сын сотрудницы полиции. В отношении напавших на инвалида возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Позже было возбуждено еще одно уголовное дело по факту нападения этих же подростков на 14-летних мальчиков.

Кроме того, в отношении 18-летнего подростка были возбуждены два новых уголовных дела, отмечается в сообщении СК.