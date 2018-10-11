РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт — РИА Новости. Ростовские пограничники задержали в акватории Таганрогского залива Азовского моря двух граждан Украины, занимавшихся ловлей рыбы без разрешения, сообщило в четверг Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.

"В двух километрах от береговой полосы Таганрогского залива Азовского моря, в пяти километрах юго-западнее населенного пункта Весело-Вознесенка пограничники обнаружили двух граждан Украины на лодке типа "Казанка-5 м", у которых отсутствовало разрешение на добычу водных биологических ресурсов", — говорится в сообщении.

На борту правоохранители обнаружили около 4 тысяч особей частиковых пород рыб, а также порядка 100 орудий лова (подъемные ловушки). В отношении мужчин возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Нарушение правил, регламентирующих рыболовство", предусматривающей наказание в виде штрафа с конфискацией судна и орудий лова.