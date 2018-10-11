В ЕАО 20 человек отравились в кафе

ХАБАРОВСК, 11 окт — РИА Новости. Двадцать человек, из которых четверо детей, госпитализированы после посещения кафе в селе Ленинское Еврейской АО, прокуратура начала проверку, сообщает в четверг областная прокуратура.

"Установлено, что 9 октября 2018 года в управление Роспотребнадзора по ЕАО поступила информация о случаях заболевания острой кишечной инфекцией после посещения кафе в села Ленинское. По предварительным данным, в инфекционную больницу госпитализировано 20 человек, из которых четверо детей, с признаками острой кишечной инфекции. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой области безотлагательно организовано проведение проверки по факту массового отравления людей. К проверке привлечены специалисты управления Роспотребнадзора по ЕАО.

Одновременно с этим, следственным управлением СУСК России по региону организована доследственная проверка.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины отравления, соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, вопросы поставки и реализации продуктов питания", — сообщает прокуратура.