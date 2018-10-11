Генпрокуратура возбудила десять дел по овербукингу авиабилетов с 2016 года

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Генпрокуратура возбудила всего 10 административных дел по фактам овербукинга авиабилетов за 2,5 года, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Овербукинг (сверхбронирование)— регистрация на рейс большего числа пассажиров, чем может вместить самолет.

"С начала 2016 года до середины 2018 года было возбуждено всего 10 дел об административных правонарушениях в этой сфере, после их рассмотрения 7 юридических лиц были привлечены к ответственности для наказания в виде штрафа. Еще три дела находятся на рассмотрении", — сказал Куренной во время трансляции нового видеосервиса надзорного ведомства "Эфир".

По его словам, Генпрокуратура провела проверку после обращения ОНФ и депутата Госдумы Александра Васильева.

"Факты такие есть, но не можем сказать, что это явление массовое. Среди привлеченных к ответственности авиакомпаний нет крупнейших перевозчиков", — сказал Куренной.

Он отметил, что овербукинг происходит в некоторых случаях из-за технических ошибок программ, а не по вине авиаперевозчика.