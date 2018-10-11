В Херсоне около 130 человек эвакуировали из музея

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Около 130 человек эвакуировали из здания музея в Херсоне из-за ложного сообщения о минировании, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в четверг в 9.30 мск поступило сообщение о том, что в музее имени Шовкуненко в Херсоне произойдет взрыв. На место выехали специалисты всех экстренных служб.

"Работники полиции оцепили территорию, из помещения эвакуировали 130 человек и отвели их на безопасное расстояние… В течение полутора часов специалисты-взрывотехники и кинологи обследовали здание музея. При проверке взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили, сообщение оказалось ложным", — говорится в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.