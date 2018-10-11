Сотрудник обслуживавшей "Зимнюю вишню" фирмы остался под арестом

КЕМЕРОВО, 11 окт — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении ареста обвиняемому по уголовному делу о ЧП в торговом центре "Зимняя вишня" сотруднику компании "Системный интегратор", обслуживавшей противопожарную сигнализацию в сгоревшем здании, Александру Никитину, сообщил РИА Новости представитель облсуда.

"Постановление (суда) о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката — без удовлетворения", — сказал собеседник агентства и уточнил, что Никитин останется под арестом до 25 декабря.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек. В настоящее время в рамках уголовного дела по факту ЧП задержаны и арестованы 12 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.