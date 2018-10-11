Число пострадавших в драке в омской колонии выросло до 39 человек

НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Число заключенных омской исправительной колонии №6, пострадавших во время массовой драки 6 октября, после полного медицинского осмотра увеличилось до 39, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Касьянова.

По данным УФСИН по региону, вечером 6 октября группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных, между ними завязалась драка. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. СК сообщал, что в драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законов в колонии.

"В медучреждении УФСИН на сегодняшний день находятся на лечении четверо осужденных. Один находится в городской больнице, и он пришел в себя после реанимации. После того, как состояние здоровья позволит, его также переведут в медучреждение УФСИН. На амбулаторном лечении непосредственно в колонии находятся 34 человека", — сказала Касьянова.

Она пояснила, что сначала говорилось о 20 пострадавших, но по мере прохождения полного медицинского осмотра осужденных фиксировались все полученные травмы и побои, в связи с чем общее число пострадавших возросло.