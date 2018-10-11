Одну из пострадавших в ДТП с автобусами под Тверью выписали из больницы

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

ВОРОНЕЖ, 11 окт — РИА Новости. Врачи выписали из больницы пассажирку автобуса ЛиАЗ, пострадавшую в столкновении с микроавтобусом Ford Transit в Тверской области, в результате которого погибли 13 человек, сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб региона.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово утром 5 октября. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.

Изначально состояние помещенных в реанимацию 48-летнего водителя автобуса и пассажира Ford Transit — студента 1999 года рождения — оценивалось как крайне тяжелое, к вечеру врачам удалось его стабилизировать. У женщины 1954 года рождения состояние средней тяжести, ее поместили в нейрохирургию.

"Женщина в настоящий момент выписана домой из нейрохирургии. Водитель ЛиАЗа переведен из реанимации в травматологию", — сказал собеседник агентства.

Пассажир микроавтобуса был переведен в областную клиническую больницу, где сейчас продолжает лечение.