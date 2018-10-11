В Москве полицейского задержали за кражу с работы пяти компьютеров

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту хищения компьютерной техники сотрудником столичной полиции, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, в период с апреля по август 2018 года подозреваемый, преследуя корыстную заинтересованность, тайно похитил со склада 5 комплектов персональной электро-вычислительной техники, состоящих на балансе УВД ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве", — сказала Иванова.

По данным следствия, ущерб подразделению столичной полиции составил более 250 тысяч рублей.

В отношении 30-летнего инженера группы технического обслуживания отдела информационных технологий, связи и защиты информации УВД ТиНАО ГУ МВД России по Москве возбуждено дело о краже в крупном размере. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.