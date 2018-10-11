В Москве полицейского задержали за кражу с работы пяти компьютеров

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту хищения компьютерной техники сотрудником столичной полиции, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, ущерб подразделению столичной полиции составил более 250 тысяч рублей.
В отношении 30-летнего инженера группы технического обслуживания отдела информационных технологий, связи и защиты информации УВД ТиНАО ГУ МВД России по Москве возбуждено дело о краже в крупном размере. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.