В Кузбассе пенсионер в инвалидной коляске умер после наезда иномарки

КЕМЕРОВО, 11 окт — РИА Новости. Полицейские в Юргинском районе Кемеровской области выясняют обстоятельства наезда иномарки на пенсионера в инвалидной коляске, который позже скончался в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД.

По данным ведомства, инцидент произошёл в среду днём на втором километре автодороги в районе деревни Филоново Юргинского района.

"Водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на пешехода, передвигавшегося по проезжей части в инвалидной коляске. В результате пострадавший 83-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина двигался в инвалидном кресле навстречу транспортному потоку. Со слов водителя иномарки, 35-летней местной жительницы, в непосредственной близости от неё он неожиданно вывернул под колёса машины.

В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, заверили в ведомстве.

"Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ГИБДД", — добавили в ГУМВД.