СК ищет свидетелей ДТП с троллейбусом в Орле, где погибли три человека

Кареты скорой помощи на месте ДТП в Орле, в результате которого троллейбус наехал на остановку

Кареты скорой помощи на месте ДТП в Орле, в результате которого троллейбус наехал на остановку

ВОРОНЕЖ, 10 окт — РИА Новости. Следователи просят свидетелей ДТП с участием троллейбуса, сбившего насмерть трех человек в Орле, оказать помощь в расследовании уголовного дела, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Авария произошла на остановке "Дворец спорта" около 14.45 мск вторника. Троллейбус четвертого маршрута сбил стоявших на остановке людей, три человека, в том числе 17-летняя девушка, погибли. Двое пострадавших — женщина 1994 года рождения и молодой человек 2001 года рождения — госпитализированы с переломами.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей, а также забрал у полиции на расследование дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Следователи просят граждан, которые находились 9 октября 2018 года в Орле в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на остановке общественного транспорта "Дворец спорта", в качестве пассажиров в троллейбусе ЗИУ-682В с бортовым номером 093 и в маршрутном автобусе ПАЗ государственный регистрационный знак М 097 РР 57рус, а также других очевидцев ДТП, оказать содействие следствию", — говорится в сообщении.

Как пояснила следствию водитель троллейбуса, перед происшествием у нее провалилась педаль, а перед троллейбусом на проезжей части остановилась высаживать людей маршрутка. Следствие просит заключить водителя троллейбуса под стражу.