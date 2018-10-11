СК ищет свидетелей ДТП с троллейбусом в Орле, где погибли три человека

ВОРОНЕЖ, 10 окт — РИА Новости. Следователи просят свидетелей ДТП с участием троллейбуса, сбившего насмерть трех человек в Орле, оказать помощь в расследовании уголовного дела, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей, а также забрал у полиции на расследование дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Как пояснила следствию водитель троллейбуса, перед происшествием у нее провалилась педаль, а перед троллейбусом на проезжей части остановилась высаживать людей маршрутка. Следствие просит заключить водителя троллейбуса под стражу.