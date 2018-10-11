Возмутивший Кадырова чеченец извинился за свой поступок

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Автор скандального ролика из московского автобуса извинился за свой поступок.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина бросает в молодых людей алюминиевую банку со словами "Ахмат — сила".

На инцидент отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он в соцсетях заявил, что возмущен поведением уроженца республики, и призвал его приехать в Чечню вместе с родителями, чтобы объясниться и принести извинения. По словам Кадырова, мужчина "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи" и не имеет отношения к спортивному клубу "Ахмат".

В четверг в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек приносит извинения. На записи заметно, что он читает заранее подготовленный текст.

"Добрый вечер, я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе, бросив банку на сидящих напротив ребят и сказал "Ахмат — сила". Меня очень сильно поругало мое руководство республики и мои родители. Еще раз хочу извиниться перед всеми за недостойный поступок", — сказал автор ролика.