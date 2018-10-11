Житель Тольятти получил девять лет колонии за участие в ИГ*

САМАРА, 11 окт — РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Тольятти Самарской области за участие в международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ по региону.

По данным пресс-службы, в апреле 2017 года житель Тольятти транзитом через Турцию прибыл в Сирию, где вступил в ИГ*. В июне в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). В марте 2018 года мужчина, по информации ФСБ, перешел сирийско-турецкую границу, обратился в Генеральное консульство России в Стамбуле, сообщив, что потерял документы и хочет вернуться в Россию. В том же месяце он рейсом "Стамбул-Самара" прилетел в международный аэропорт "Курумоч", где был задержан сотрудниками ФСБ.

"Решением Приволжского окружного военного суда Нурмагомедов Али Гусейнович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Апелляционным определением… приговор Приволжского окружного военного суда оставлен без изменений и вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нурмагомедов свою вину признал, в содеянном раскаялся и активно способствовал следствию.

*Террористическая организация, запрещенная в России.