Житель Тольятти получил девять лет колонии за участие в ИГ*

САМАРА, 11 окт — РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Тольятти Самарской области за участие в международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ по региону.
"Решением Приволжского окружного военного суда Нурмагомедов Али Гусейнович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Апелляционным определением… приговор Приволжского окружного военного суда оставлен без изменений и вступил в законную силу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Нурмагомедов свою вину признал, в содеянном раскаялся и активно способствовал следствию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.