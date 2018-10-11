ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Полицейские в Приморье задержали местного жителя, который подозревается в том, что совершил ДТП, в котором погибла пассажирка автомобиля, и пытался избежать ответственности, перетащив ее тело на водительское сидение, сообщает региональное УМВД РФ.

В полицию поступило сообщение о наезде на препятствие в поселке Новошахтинский.

"Установлено, что водитель автомобиля Toyota Chaser… не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения. Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшим. В результате автоаварии погибла 38-летняя пассажирка, 24-летняя женщина получила травмы. Кроме того, пытаясь избежать ответственности, мужчина перетащил погибшую на водительское сидение. Выехавшие на место происшествия члены следственно-оперативной группы сразу выявили фальсификацию", — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность мужчины, находившегося за рулем иномарки в момент аварии, 25-летний местный житель дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Фигурант арестован.