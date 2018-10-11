Военные начали расчистку еще двух путей в Приамурье, где обрушился мост

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа приступили к расчистке еще двух путей Транссиба на месте обрушения моста в городе Свободный Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие железнодорожного соединения ВВО приступили к расчистке седьмого и девятого путей железной дороги… Работы ведутся с помощью двух тяжелых бульдозеров, стоящих на вооружении соединения. Всего за двое суток работ расчищено и вывезено около 600 тонн обрушившихся строений автомобильного моста", — говорится в сообщении.

За ночь военнослужащие очистили второй, третий и пятый железнодорожные пути. Сейчас на месте ЧП работают около 50 военнослужащих и шесть единиц тяжелой специальной техники.

Во вторник в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель госпитализирован.

Виадук построен в 1982 году, его решено демонтировать. В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти области назвали предварительной причиной обрушения проезд тяжелого большегрузного транспорта. СК возбудил дело о халатности. Движение поездов на месте ЧП полностью восстановлено.