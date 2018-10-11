В Кузбассе из карьера подняли тело второго погибшего дайвера

КЕМЕРОВО, 11 окт — РИА Новости. Тело второго аквалангиста, ранее пропавшего при погружении в Кемеровской области, в четверг обнаружили и подняли на поверхность, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Как выяснили правоохранители, три жителя Новосибирска добрались туда, чтобы совершить погружение на глубину до 20 метров, но один из них почувствовал нехватку кислорода и экстренно поднялся на поверхность, двое остальных не вынырнули. Не дождавшись всплытия знакомых, мужчина обратился с просьбой о помощи в поисках к другим аквалангистам, которые находились там же в тот момент. Однако самостоятельно найти пропавших людей им не удалось, к поискам подключились силовики.
"Сегодня в ходе поисково-спасательной операции обнаружено и поднято на поверхность тело 49-летнего аквалангиста. На специальном датчике, который был закреплен на его руке, зафиксировано погружение на максимальную глубину 37,9 метра. По данному факту продолжается проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
"Подводный рельеф был обследован с помощью панорамной видеосистемы, которая позволила определить точные координаты местонахождения тела дайвера. С глубины 33,5 метра тело аквалангиста было поднято на поверхность", — добавили в СУ СК.
В рамках проверки назначено технологическое исследование оборудования дайверов, а также будут проанализированы заборы воды. Кроме того, экспертам предстоит установить причину смерти погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заверили в ведомстве.