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Происшествия

В Кузбассе из карьера подняли тело второго погибшего дайвера

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© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи. Архивное фотоАвтомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 11 окт — РИА Новости. Тело второго аквалангиста, ранее пропавшего при погружении в Кемеровской области, в четверг обнаружили и подняли на поверхность, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СК ранее сообщал, что инцидент произошёл 6 октября на заброшенном и заполненном водой карьере глубиной 70 метров и размерами 300 на 100 метров, который расположен в нескольких километрах от села Красное в Ленинск-Кузнецком районе и не оборудован для занятий дайвингом.

Как выяснили правоохранители, три жителя Новосибирска добрались туда, чтобы совершить погружение на глубину до 20 метров, но один из них почувствовал нехватку кислорода и экстренно поднялся на поверхность, двое остальных не вынырнули. Не дождавшись всплытия знакомых, мужчина обратился с просьбой о помощи в поисках к другим аквалангистам, которые находились там же в тот момент. Однако самостоятельно найти пропавших людей им не удалось, к поискам подключились силовики.

"Сегодня в ходе поисково-спасательной операции обнаружено и поднято на поверхность тело 49-летнего аквалангиста. На специальном датчике, который был закреплен на его руке, зафиксировано погружение на максимальную глубину 37,9 метра. По данному факту продолжается проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Водолаз во время работы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В ведомстве уточнили, что к поисковым мероприятиям сотрудники МЧС привлекли дайверов из Новосибирска, имеющих допуск к погружению на глубину 60 метров. В воскресенье, 7 октября, удалось поднять тело 65-летнего аквалангиста, тело второго опустилось на глубину. Работа дайверов осложнялась отсутствием видимости и мутностью воды, а из-за большой глубины установить точные координаты местонахождения тела аквалангиста не представлялось возможным, отмечает следствие.

"Подводный рельеф был обследован с помощью панорамной видеосистемы, которая позволила определить точные координаты местонахождения тела дайвера. С глубины 33,5 метра тело аквалангиста было поднято на поверхность", — добавили в СУ СК.

В рамках проверки назначено технологическое исследование оборудования дайверов, а также будут проанализированы заборы воды. Кроме того, экспертам предстоит установить причину смерти погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заверили в ведомстве.

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