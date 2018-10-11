В Карелии в ДТП погиб житель Санкт-Петербурга

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 окт – РИА Новости. Пьяная жительница Петербурга устроила ДТП в Карелии, в котором двое человек пострадали, один погиб, сообщает в четверг УГИБДД по Карелии.

"В среду 17.45 мск в Лахденпохском районе на 233 км автодороги А-121 "Сортавала" 42-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Nissan X-Trail, совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства", — говорится в сообщении.

В ДТП травмы получили водитель и 37-летний пассажир, который был госпитализирован. Еще один мужчина погиб на месте происшествия.

Уточняется, что погибший и пострадавшие жители Санкт-Петербурга.