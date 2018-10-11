В Сургуте из школы эвакуировали более 700 детей из-за короткого замыкания

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 окт — РИА Новости. Более 700 учащихся эвакуировали из школы в Сургуте (ХМАО) из-за короткого замыкания в электрощите, сообщает в четверг региональное управление МЧС.

Сообщение о срабатывании сигнализации в местной школе №5 поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 10.21 (8.21 мск).

"Через две минуты к месту вызова прибыли семь единиц техники и 25 человек личного состава от МЧС России. Персонал провел эвакуацию 703 обучающихся. В ходе проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о повреждениях в электрощите передана в обслуживающую организацию. В настоящее время образовательный процесс в школе возобновлен.