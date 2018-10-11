БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 окт — РИА Новости. Водителя грузовика, пострадавшего при обрушении виадука в городе Свободный Амурской области, переведут на лечение в Благовещенск, рассказал РИА Новости дядя пострадавшего Арсен Кспоян.
Во вторник в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Водитель, мужчина 1970 года рождения, с переломом ноги, ушибом грудной клетки и раздробленной стопой был госпитализирован в травматологическое отделение Свободненской больницы.
"Грузовик принадлежит мне, за рулем был мой племянник, вез ПГС (песчано-гравийную смесь — ред.). Ногу прооперировали уже, в понедельник в областной центр перевезем, будем дальше оперировать, ступню будут собирать", — сказал Кспоян.
Он не уточнил, сколько весил грузовик. "Надо думать о том, что по мосту мог ехать автобус с детьми", — заметил собеседник агентства.
Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в среду уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 метров. Путепровод связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там проживает около 10 тысяч человек и находится больница. СК возбудил дело по статье "Халатность".
Во вторник власти Приамурья сообщили, что на строительство нового моста вместо рухнувшего потребуется не менее двух миллиардов рублей.