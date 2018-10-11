Пострадавшего при ЧП в Приамурье переведут на лечение в Благовещенск

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 окт — РИА Новости. Водителя грузовика, пострадавшего при обрушении виадука в городе Свободный Амурской области, переведут на лечение в Благовещенск, рассказал РИА Новости дядя пострадавшего Арсен Кспоян.

Во вторник в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Водитель, мужчина 1970 года рождения, с переломом ноги, ушибом грудной клетки и раздробленной стопой был госпитализирован в травматологическое отделение Свободненской больницы.

"Грузовик принадлежит мне, за рулем был мой племянник, вез ПГС (песчано-гравийную смесь — ред.). Ногу прооперировали уже, в понедельник в областной центр перевезем, будем дальше оперировать, ступню будут собирать", — сказал Кспоян.

Он не уточнил, сколько весил грузовик. "Надо думать о том, что по мосту мог ехать автобус с детьми", — заметил собеседник агентства.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в среду уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 метров. Путепровод связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там проживает около 10 тысяч человек и находится больница. СК возбудил дело по статье "Халатность".

Виадук построен в 1982 году, его решено демонтировать. В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти области назвали предварительную причину обрушения, по их мнению, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что масса грузовика превышала 44 тонны.

Во вторник власти Приамурья сообщили, что на строительство нового моста вместо рухнувшего потребуется не менее двух миллиардов рублей.