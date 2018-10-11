Из квартиры в Москве украли более 105 миллионов рублей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении из квартиры москвича денег и ценностей на сумму свыше 105 миллионов рублей, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

"Поступило заявление от 54-летнего мужчины о квартирной краже в Большом Власьевском переулке. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестные, подобрав ключи, проникли в квартиру и совершили кражу денежных средств и личных вещей заявителя. Общий материальный ущерб составил более 105 миллионов рублей", — сказал он.

По словам Титова, правоохранители задержали двоих подозреваемых, проживающих в столице, на улице Усачева. Возбуждено дело по статье "Кража". Подозреваемые заключены под стражу.