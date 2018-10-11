В Саратове один человек погиб из-за пожара в многоэтажке

САРАТОВ, 11 окт — РИА Новости. Девятиэтажный жилой дом горел в Ленинском районе Саратова в ночь на четверг, в результате один человек погиб, еще 28 эвакуировали, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Сигнал о пожаре в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома по улице Перспективной поступил на пульт "01" в 01.52 по местному времени (00.52 мск).

"Происходило задымление в подъезде. Из дома было эвакуировано 28 человек, в том числе пять детей. В зоне горения в квартире пожарными обнаружено тело 37-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

По данным главка, пожар был полностью потушен в 02.57 (01.57 мск), площадь возгорания составила шесть квадратных метров, его причина устанавливается.