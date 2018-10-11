В Саратове возбудили дело из-за угрожавшей убийством школьницы

САРАТОВ, 11 окт — РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело в отношении 16-летней ученицы школы, подозреваемой в угрозе убийством другой школьнице, сообщает областной главк МВД.

По данным главка, 35-летняя жительница Саратова 8 октября сообщила в полицию, что два с половиной месяца назад, 21 июля, у пруда по 1-му Прудному проезду в Заводском районе Саратова малознакомая угрожала убийством ее 17-летней дочери, которая учится в 10 классе.

"Подразделением по делам несовершеннолетних 10 октября за совершение данного преступления задержана 16-летняя учащаяся 10 класса, ранее не судимая. (В отношении нее) избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством", — говорится в сообщении.

Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.