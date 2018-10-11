Пьяный омич украл металлическое "сердце" железнодорожного техникума

НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Нетрезвый 20-летний житель Омска украл металлический элемент ландшафтной конструкции в форме сердца, расположенный у здания Омского техникума железнодорожного транспорта, и хотел подарить его девушке, сообщает в четверг УМВД по региону

В главке пояснили, что в отдел полиции обратилась представитель администрации учебного заведения на улице Гризодубовой с сообщением о краже фигурного элемента в форме сердца из ландшафтной композиции, установленной возле здания. Сумма ущерба составила 6,7 тысячи рублей. Сердце располагалось перед большими буквами ОТЖТ – аббревиатурой учебного заведения.

"Через 20 минут после поступления информации экипаж патрульно-постовой службы задержал молодого человека в состоянии алкогольного опьянения недалеко от места происшествия. В руках он нес похищенное металлическое изделие. Задержанному 20 лет", — сообщили в полиции.

По данным УМВД, ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а на допросе он признался, что хотел подарить похищенное сердце своей девушке. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".