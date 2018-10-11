В Находке проведут проверку состояния экологии после жалоб на угольную пыль

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Профильные службы Приморья до 1 декабря проведут полную проверку состояния экологии в портах Находки, где местные жители жаловались президенту РФ на угольную пыль, сообщает администрация края.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки.

В четверг во Владивостоке вице-губернатор Приморья Александр Костенко провел совещание по вопросам борьбы с угольной пылью с руководителями федеральных контролирующих органов, стивидорных компаний и представителей общественности.

"Врио руководителя Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Вадим Сонин доложил, что к 1 сентября по соглашениям все стивидоры должны были установить камеры видеонаблюдения в точках наиболее сильного пыления. Сегодня на большинстве предприятий камеры работают в режиме онлайн… Сонин сообщил, что в разработке соглашений по экологическим мерам принимали участие специалисты Минприроды. Вместе с тем, до 1 декабря будет проведен полный аудит состояния экологии Находки и оценена достаточность защитных мер от стивидоров", — говорится в сообщении.

Костенко поручил остальным стивидорным компаниям установить видеонаблюдение до конца ноября. Он также отметил, что пыление наиболее сильно именно зимой.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская сообщила, наибольший процент превышения концентрации пыли в пробах был зафиксирован на мысе Астафьева весной. С мая превышения предельного допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Сегодня соглашения по поэтапному переходу к 2020 году на технологии закрытой перевалки каменного угля заключены с 13 стивидорами края.

Власти региона ранее сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ Константин Чуйченко в середине февраля поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки. Проблемой также заинтересовался Гринпис, который направил обращение в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в Находке.