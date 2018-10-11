В Сургуте СК проверяет гибель девочки, выпавшей из окна с собакой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 окт — РИА Новости. Следователи в Сургуте (ХМАО) проводят проверку после гибели девочки, которая выпала из окна квартиры на четвертом этаже, потянувшись за собакой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По данному факту следователями СКР проводится процессуальная проверка. По данным следствия, девочка потянулась за собакой, находившейся на подоконнике, в результате была задета москитная сетка, которая выпала из окна вместе с ребенком и домашним животным", — говорится в сообщении следственного управления.
Согласно информации местного сообщества "К-Информ" в социальной сети "ВКонтакте", после случившегося девочка впала в кому. В той же группе была опубликована информация о том, что она в момент происшествия находилась дома без взрослых. Очевидцы утверждали, что выпавшая из окна собака тоже не выжила.