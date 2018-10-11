В Сургуте СК проверяет гибель девочки, выпавшей из окна с собакой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 окт — РИА Новости. Следователи в Сургуте (ХМАО) проводят проверку после гибели девочки, которая выпала из окна квартиры на четвертом этаже, потянувшись за собакой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Вечером в среду в городском управлении МВД сообщили РИА Новости о госпитализации шестилетней девочки, которая, как предполагается, выпала из окна вместе с собакой. Позже источник в экстренных службах города заявил, что ребенок скончался в больнице.

"По данному факту следователями СКР проводится процессуальная проверка. По данным следствия, девочка потянулась за собакой, находившейся на подоконнике, в результате была задета москитная сетка, которая выпала из окна вместе с ребенком и домашним животным", — говорится в сообщении следственного управления.

В настоящее время следователи устанавливают все причины и обстоятельства происшествия, а также изучают условия проживания и воспитания ребенка. По предварительным данным ведомства, семья девочки является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состояла.

Согласно информации местного сообщества "К-Информ" в социальной сети "ВКонтакте", после случившегося девочка впала в кому. В той же группе была опубликована информация о том, что она в момент происшествия находилась дома без взрослых. Очевидцы утверждали, что выпавшая из окна собака тоже не выжила.