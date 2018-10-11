Ученые: тайфуны принесли в Приморье мусор, губительный для морских жителей

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Ученые Приморья в рамках проекта мониторинга морского мусора выяснили, что в этом году к побережью региона принесло много мусора из Северной Кореи, в том числе рыбацкие буи, материал которых наносит вред гидробионтам, сообщает Приморский океанариум.

Проект мониторинга морского мусора – международный, в нём участвуют Россия, Китай, Япония и Южная Корея, в Приморском крае он работает уже более десяти лет.

Сотрудники отдела экологического просвещения Приморского океанариума вместе со школьниками провели мониторинг загрязнённости побережья полуострова Житкова морскими отходами искусственного происхождения. Во время акции они собрали порядка 50 килограммов мусора: пенополистирола, пластика и пиломатериалов.

"Весь собранный мусор мы сортируем по восьми категориям в зависимости от типа отходов и анализируем… Определяется страна происхождения мусора, вынесенного на побережье. В этом году много мусора из Серной Кореи, который выбросило во время тайфунов в конце августа и сентябре. Наибольший урон окружающей среде наносит пенополистирол, из которого изготовлены буйки, используемые северокорейскими рыбаками; он легко крошится и далее попадает по цепям питания в организмы гидробионтов и наносит им смертельный вред", — сказала главный специалист отдела экологического просвещения Приморского океанариума Инна Кауфман.

Результаты мониторинга после оформления направят в Центр экологического сотрудничества в регионе Японского моря, который каждый год издаёт брошюру с результатами исследования.