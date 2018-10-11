Экс-главу турфирмы в Кузбассе посадили на три года за обман клиентов

КЕМЕРОВО, 11 окт — РИА Новости. Рудничный районный суд Прокопьевска в Кемеровской области приговорил к трём годам лишения свободы бывшую руководительницу туристической фирмы, признанную виновной в хищении более 6 миллионов рублей у клиентов, сообщает в четверг региональный главк МВД.

По данным ведомства, 40-летняя местная жительница обвинялась по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Делом занимались следователь областного ГУМВД и оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Прокопьевску.

"Фигурантка, будучи менеджером местной турфирмы, реализовывала мошенническую схему по хищению денег обратившихся к ней клиентов. При этом она не ставила в известность руководство организации о продаже туров гражданам. Полученные деньги она похищала, выписывая при этом горожанам фиктивные документы", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, позже злоумышленница открыла собственную турфирму, где продолжила продавать путевки по различным направлениям. Деньги клиентов она похитила, а свои обязательства не выполнила. "В общей сложности фигурантка обманула 57 человек. Сумма причиненного им ущерба превысила 6 миллионов рублей", — уточнили в ведомстве.

Полицейские собрали доказательства и передали уголовное дело в суд, который признал бывшего руководителя турфирмы виновной в особо крупном мошенничестве. "В качестве наказания ей назначено лишение свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — отметили в ГУМВД.

Кроме того, по данным ведомства, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.