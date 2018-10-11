Омбудсмен в ЯНАО ознакомился с заявлением Сенцова о прекращении голодовки

Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора. Архивное фото

Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора. Архивное фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак сообщил РИА Новости, что лично ознакомился с заявлением о прекращении голодовки осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии города Лабытнанги.

ФСИН России 5 октября сообщал, что Сенцов письменно согласился на прием пищи. Голодовку заключенный объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Также на сайте "Новой газеты" было опубликовано заявление Сенцова, в котором он сообщил, что прекращает голодовку с субботы.

Во вторник омбудсмен ЯНАО заявил РИА Новости, что планирует посетить Сенцова в ноябре по плану. Он также подчеркивал, что у него нет данных о прекращении заключенным голодовки. В среду ямальское управление ФСИН сообщило, что Сак посетил Сенцова в исправительном учреждении.

"Заявление читал лично", — заявил омбудсмен, уточнив, что не планирует посещение Сенцова в исправительном учреждении до конца года.

Он также отметил, что Сенцов выглядит "вполне здоровым человеком", адекватен, спокойно общается, заявляет, что чувствует себя хорошо. Претензий на условия содержания и действия медперсонала заключенный не имеет, добавил Сак.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

*Экстремистское движение, запрещенное в России.