В Приамурье восстановили контактную сеть на месте обрушения моста

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Специалисты восстановили контактную сеть на месте обрушения моста на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области, сообщает региональное правительство.

"Восстановлена контактная сеть на месте рухнувшего путепровода в Свободном. Пути расчищены, поезда пропускаются по 1, 2, 4 пути. На 3,5 пути находятся пропускные составы. Привлеченные восстановительные поезда станции Шимановск и Белогорск готовятся к отправке в ППД", — говорится в сообщении.

Продолжается работа по отсыпке объездной дороги, ее приводят в нормативное состояние.

Во вторник в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель госпитализирован.

Виадук построен в 1982 году, его решено демонтировать. В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти области назвали предварительную причину обрушения — по их мнению, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта. СК возбудил дело о халатности после обрушения виадука.

Движение поездов на месте ЧП полностью восстановили.