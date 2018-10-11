В Приамурье планируют закончить разбор упавшего моста

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Специалисты планируют в четверг завершить разбор путепровода, рухнувшего на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области, сообщает правительство региона.

"По состоянию на 9 утра (3.00 мск) 11 октября заканчивается разбор заваленной конструкции автомобильного путепровода 1 и 9 пути: все крупные фрагменты уже убрали. Работы велись всю ночь – было вывезено 384 тонны отработанного материала, из 480 тонн массы двух пролетов… Ориентировочное время завершения работ по разбору – 11 октября в 12.00 (6.00 мск)", — говорится в сообщении.

Сейчас заканчивается ремонт контактной сети на втором пути. Первый путь восстановлен, ожидается пропуск составов. Пассажирские и грузовые поезда пропускаются по четвёртому и шестому пути.

Во вторник в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель госпитализирован.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в среду уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 километров.

Путепровод (виадук) связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там проживает около 10 тысяч человек и находится, в том числе, больница.

Виадук построен в 1982 году, его решено демонтировать. В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти области назвали предварительную причину обрушения — по их мнению, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что масса грузовика превышала 44 тонны. СК возбудил дело о халатности после обрушения виадука.

Во вторник власти Приамурья сообщили, что на строительство нового моста вместо рухнувшего потребуется не менее двух миллиардов рублей. Движение поездов на месте ЧП полностью восстановили.