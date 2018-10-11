В Магадане строитель погиб на установке по дроблению щебня

МАГАДАН, 11 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении начальника горного участка, которого обвиняют в нарушении правил охраны труда, в результате чего погиб работник предприятия, сообщает в четверг СУ СК России по региону.

"По версии следствия, подозреваемый, являясь начальником горного участка производственного кооператива "Магаданский завод домостроения" и лицом, ответственным за безопасное проведение работ, не обеспечил безопасную эксплуатацию оборудования по переработке полезных ископаемых, не организовал проведение дробильных работ в соответствии с правилами безопасности, допустил работников к выполнению работ без соответствующего инструктажа в условиях несоответствия рабочего места предъявляемым требованиям. В результате… 58-летний работник данного предприятия, выполняя наряд-задание, погиб при выполнении работ по дроблению щебня на движущемся технологическом оборудовании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.