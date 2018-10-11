В Приамурье, где упал мост, полностью восстановили движение поездов

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Движение поездов по станции Свободный в Приамурье, где во вторник упал мост, полностью восстановлено, сообщает в четверг Забайкальская железная дорога.

"Десятого октября 2018 года в 21.08 мск движение поездов по станции Свободный Забайкальской железной дороги полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях. В настоящее время три из восьми задержанных в связи с происшествием пассажирских поездов прибыли на станцию назначения, пять поездов уже сократили отставание и следуют по маршруту в соответствии с расписанием", — говорится в сообщении.

Для сокращения задержек организован пропуск соединенных грузовых поездов. Продолжаются работы по ликвидации последствий схода на приемоотправочных путях станции.

Во вторник в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель госпитализирован.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в среду уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 километров.

Путепровод (виадук) связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там проживает около 10 тысяч человек и находится, в том числе, больница.

Виадук построен в 1982 году, его решено демонтировать. В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти области назвали предварительную причину обрушения — по их мнению, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что масса грузовика превышала 44 тонны. СК возбудил дело о халатности после обрушения виадука.

Во вторник власти Приамурья сообщили, что на строительство нового моста вместо рухнувшего потребуется не менее двух миллиардов рублей.