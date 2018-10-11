У Курил произошло землетрясение магнитудой 6,7

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 в четверг произошло у северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировали в четверг у Курильских островов. Эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 49,2 градуса северной широты и 156,8 восточной долготы. Это в 150 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан. Глубина гипоцентра составила 74 километра", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По информации собеседницы агентства, землетрясение силой до четырех баллов ощутили жители Северо-Курильска на острове Парамушир.

По словам представителя сейсмостанции, землетрясение произошло в 10.16 местного времени (02.16 мск).