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Происшествия

Чабаны-"боевики": кто ответит за расстрел двух молодых дагестанцев

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© Фото : предоставлено отцом погибших Братья ГасангусейновыБратья Гасангусейновы
© Фото : предоставлено отцом погибших

МОСКВА, 11 окт РИА Новости, Виктор Званцев. Дагестанским следователям не хватило двух лет, чтобы найти виновных в гибели братьев-пастухов — 17-летнего Наби и 19-летнего Гасангусейна, застреленных неизвестными в горах. Сначала молодых людей посчитали боевиками, покушавшимися на жизнь силовиков, а затем перевели в статус потерпевших. Однако расследование так и не сдвинулось с места. Материалы дела на днях передали в центральный аппарат СКР. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах странного убийства, всколыхнувшего всю республику.

Операция, которой не было

Утром 23 августа 2016 года пастухи из села Гоор-Хиндах братья Гасангусейновы ушли в горы с отарой овец. Около восьми вечера Наби позвонил матери, сказал, что они скоро вернутся, и попросил приготовить ужин. От пастбища до дома — пять километров. Однако молодые люди так и не вернулись.

© Фото : предоставлено Джамбулатом ГасановымМуртазали Гасангусейнов на тропинке, где погибли его сыновья
© Фото : предоставлено Джамбулатом Гасановым
Муртазали Гасангусейнов на тропинке, где погибли его сыновья

На следующее утро, не дождавшись сыновей, мать забила тревогу и обратилась за помощью к брату. Тот сразу отправился на поиски. "Примерно в двух километрах от села я увидел осколки фонарика, недавно подаренного мной племянникам, — рассказывает РИА Новости дядя Гасангусейновых Исрапил Магомедов. — Там же, недалеко от тропинки, лежали два тела в куртках с капюшонами. При них были автоматы, рядом валялись берцы и тапочки".

Приподняв головы убитых, пожилой мужчина опознал племянников. Исрапил уверяет, что курток, в которые братья были одеты, он раньше никогда не видел. "Я еще не успел никому сообщить об обнаруженных телах, как спустя полчаса у подножия горы остановилась машина с полицейскими, — продолжает Магомедов. — На вопрос, кто застрелил парней, силовики заявили, что в районе проводилась спецоперация по ликвидации бандформирований, и им сообщили, что здесь находятся трупы. Однако кто именно, не уточнили".

© Фото : предоставлено Джамбулатом ГасановымБерцы лежали в нескольких метрах от тел убитых пастухов
© Фото : предоставлено Джамбулатом Гасановым
Берцы лежали в нескольких метрах от тел убитых пастухов

В день убийства, примерно в 21:30, сельчане услышали несколько автоматных очередей, но особого значения этому не придали — решили, что в соседней деревне лихо отмечают свадьбу. Еще через пятнадцать минут выстрелы повторились. На этот раз одиночные. В тот же вечер в село въехала колонна из трех тонированных автомобилей (на одном из них отсутствовали номера), а уже ночью в Гоор-Хиндах прибыли три большие военные машины с вооруженными людьми в камуфляжной форме.

В официальной сводке от 23 августа говорилось, что неустановленные лица в районе селений Гоор-Хиндах и Кахиб произвели несколько выстрелов в сотрудников правоохранительных органов, после чего были ликвидированы ответным огнем.

© Фото : предоставлено Джамбулатом ГасановымПолицейская сводка по Шамильскому району Дагестана за 23 августа 2016 года &mdash; предоставлено Джамбулатом Гасановым
© Фото : предоставлено Джамбулатом Гасановым
Полицейская сводка по Шамильскому району Дагестана за 23 августа 2016 года — предоставлено Джамбулатом Гасановым

Куртки, "калаши" и берцы

То, что Гасангусейновых сразу записали в боевики, возмутило односельчан — в связь чабанов с ваххабитами верить отказывались. Окончив девять классов, братья бросили учебу, чтобы ухаживать за родителями-инвалидами. Пасли овец и помогали по дому. "У них в комнате до сих пор висит российский флаг, о каких боевиках может идти речь? Откуда взялись автоматы и патроны? У нас даже ружья никогда не было", — говорит отец убитых Муртазали Гасангусейнов.

На следующий день после случившегося жители Гоор-Хиндаха перекрыли дорогу полицейскому автомобилю, на котором погибших хотели увезти в махачкалинский морг. Тела у силовиков забрали и отдали местным медикам. Те осмотрели их в сельской мечети и насчитали на одном восемь, а на другом 11 сквозных пулевых ранений.

© Фото : предоставлено Джамбулатом ГасановымЖители села Гоор-Хиндах несут тела братьев-пастухов
© Фото : предоставлено Джамбулатом Гасановым
Жители села Гоор-Хиндах несут тела братьев-пастухов

"При этом дырки на куртках не соответствовали ранениям на туловищах. Такое впечатление, что братьев переодели уже после убийства, а затем выстрелили еще несколько раз, — делится мнением представитель организации "Право и закон" Джамбулат Гасанов. — Также парням, по всей видимости, подбросили автоматы, вещмешки с "разгрузкой" и даже старые берцы. Кто-то явно хотел, чтобы они выглядели как боевики". 

© Фото : предоставлено Джамбулатом ГасановымМесто происшествия
© Фото : предоставлено Джамбулатом Гасановым
Место происшествия

По словам свидетелей, в день убийства к пастухам подходил один из сотрудников местного отделения полиции и подробно расспрашивал братьев о маршруте, которым они обычно возвращаются домой. Причем полицейский попросил у них телефон и сделал звонок. Кому — неизвестно. "О неожиданном визитере Наби сообщил матери днем 23 августа, когда звонил, чтобы проконсультироваться по поводу лечения животных, — добавляет Гасанов. — Но тогда внимания на этот эпизод никто не обратил".

Неожиданный поворот

Следователи возбудили сразу два уголовных дела по статьям 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и 222 "Незаконный оборот оружия". По первоначальной версии, пастухи были убиты при проверке документов, после того как попытались открыть огонь по полицейским. Расследование затянулось на год и три месяца.

© Фото : предоставлено отцом погибшихНаби было всего 17 лет
© Фото : предоставлено отцом погибших
Наби было всего 17 лет

"Личности силовиков, на которых покушались Гасангусейновы, установить не удалось. Лишь осенью 2017-го из прокуратуры пришел ответ, что спецоперация в районе не проводилась, — отмечает Джамбулат. — А дело по 317-й статье  возбудили из-за неверной информации, предоставленной исполняющим обязанности начальника полиции Шамильского района Ибрагимом Алиевым. Однако его не уволили, а лишь понизили в должности до участкового".

В середине ноября прошлого года следственное управление СКР по Республике Дагестан переквалифицировало уголовное дело на статью 105 часть 2 УК РФ "Убийство двух и более человек, совершенное группой лиц", уже признав братьев потерпевшими. Вот только поиски преступников успехом пока не увенчались.

"Следствием установлено, что 23 августа 2016 года в двух километрах от селения Гоор-Хиндах Шамильского района Республики Дагестан группа неустановленных лиц из имевшегося при себе незаконно приобретенного огнестрельного оружия произвела выстрелы в Гасангусейна Гасангусейнова и Наби Гасангусейнова, — сообщили в СУ СКР по Республике Дагестан. — От причиненных множественных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте". 

© Фото : предоставлено отцом погибшихГасангусейну едва исполнилось 19 лет
© Фото : предоставлено отцом погибших
Гасангусейну едва исполнилось 19 лет

Чтобы привлечь внимание общественности, Муртазали Гасангусейнов стал выходить на одиночные пикеты в центре Махачкалы и добился встречи с прокурором Дагестана Денисом Поповым и главой регионального СКР Сергеем Дубровиным. При их поддержке и по инициативе главы республики Владимира Васильева дело в итоге передали в центральный аппарат СКР.

 

"Такое решение было принято по двум причинам: во-первых, об этом неоднократно ходатайствовали родственники погибших братьев, во-вторых — история получила большой общественный резонанс", — рассказали РИА Новости в СУ СКР по Республике Дагестан.

Теперь поиском убийц займутся столичные следователи.

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