Следователи назвали причину ЧП на уфимском нефтеперерабатывающем заводе

УФА, 10 окт — РИА Новости. Рабочий нефтеперерабатывающей компании в Уфе умер, три человека получили химическое отравление при очистке цистерны с дизельным топливом, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Следком республики отмечает, что в полицию поступило сообщение с нефтеперерабатывающего завода Уфы о смерти рабочего и доставке трех его коллег от 25 до 56 лет в больницу с признаками химического отравления. Организована проверка.

"Выяснилось, что один из сотрудников сторонней организации при проведении очистительных работ внутри цистерны установки по переработке дизельного топлива почувствовал недомогание и потерял сознание, после чего двое его коллег поочередно спустились в цистерну и также потеряли сознание, четвертый рабочий, осознав опасность ситуации, остался снаружи и позвал на помощь. Пострадавших вытащили из цистерны и вызвали скорую помощь. Одного из рабочих спасти не удалось, остальные трое были госпитализированы с признаками химического отравления", — говорится в сообщении следствия.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти рабочего.

"В ближайшее время будет назначено химико-токсикологическое исследование пострадавших рабочих с целью установления причины отравления, проверке также подвергнется предприятие в части надлежащего соблюдения требований охраны труда ответственными сотрудниками",- пояснили в ведомстве.