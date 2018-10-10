Пограничники в Крыму помогли эвакуироваться украинским морякам сухогруза

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сотрудники крымского пограничного управления ФСБ России помогли украинскому экипажу перевозившего уголь сухогруза "Нила", в корпусе которого образовалась трещина, сообщил представитель Крымского пограничного управления ФСБ РФ
Сообщается, что в среду после запроса о помощи в откачке забортной воды из трюма сухогруза для обеспечения безопасности семь членов экипажа (все – граждане Украины), не задействованные в ремонтных работах, были перемещены на борт пограничного патрульного судна "Парус".
Уточняется, что после того, как угроза затопления была устранена, украинские моряки были возвращены на борт судна.
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