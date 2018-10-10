Пограничники в Крыму помогли эвакуироваться украинским морякам сухогруза

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сотрудники крымского пограничного управления ФСБ России помогли украинскому экипажу перевозившего уголь сухогруза "Нила", в корпусе которого образовалась трещина, сообщил представитель Крымского пограничного управления ФСБ РФ

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым оказана помощь экипажу перевозившего уголь сухогруза "Нила" (флаг Того, порт приписки Ломе, экипаж 11 человек: один гражданин Азербайджана, 10 граждан Украины), в корпусе которого образовалась трещина", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в среду после запроса о помощи в откачке забортной воды из трюма сухогруза для обеспечения безопасности семь членов экипажа (все – граждане Украины), не задействованные в ремонтных работах, были перемещены на борт пограничного патрульного судна "Парус".

Уточняется, что после того, как угроза затопления была устранена, украинские моряки были возвращены на борт судна.

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