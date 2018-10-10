На Уфимском НПЗ один человек погиб в результате ЧП

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В ходе ремонтных работ на Уфимском НПЗ "Башнефти" пострадали четверо сотрудников подрядных компаний — один человек погиб, трое были госпитализированы, обстоятельства происшествия расследуются, говорится в материалах ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"10 октября в 14.48 (мск) на Уфимском НПЗ ("Башнефть-УНПЗ") при подготовке к ревизии емкости на установке гидроочистки дизтоплива в результате гипоксии (кислородного голодания — ред.) пострадали четыре работника подрядных организаций (ООО "НХТС", ООО "Петрохим-Инжеринг"), из которых один погиб (ООО "НХТС") и трое госпитализированы в городскую клиническую больницу N13 Уфы. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", — сказано в сообщении.

В пресс-службе "Башнефти" подтвердили эту информацию.

"Для расследования происшествия на предприятии создана комиссия, на месте работают уполномоченные специалисты", — сообщили в компании.