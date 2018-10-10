Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в аэропорту Якутска, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 10 октября 2018

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в аэропорту Якутска, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 10 октября 2018

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", выкатившийся со взлетно-посадочной полосы в Якутске, эксплуатировался с отложенной неисправностью двигателя, говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве отмечают, что у самолета было деактивировано реверсивное устройство второго двигателя.

В Росавиации указывают, что действующие правила допускают посадку с деактивированными реверсами при коэффициенте сцепления на полосе не ниже 0,4. Проведенные замеры в аэропорту Якутска зафиксировали этот показатель на отметках 0,25/0,32/0,25.

При этом сообщается, что первоначально состояние ВПП оценивалось коэффициентом сцепления 0,45, и эту информацию, по предварительным данным, передали экипажу.

После ЧП специалисты исследовали покрытие полосы и зафиксировали гололед.

"Это может свидетельствовать о ненадлежащем поддержании в эксплуатационном состоянии элементов летного поля аэродромной службой аэропорта "Якутск", — подчеркнули в ведомстве.

Накануне вечером лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Якутска. В результате инцидента у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. По данным МЧС, в медицинские учреждения для обследования направили четырех человек.