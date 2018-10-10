В Свердловской области число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 16

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Количество пострадавших в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в городе Каменск-Уральский Свердловской области, предположительно, выросло до 16 человек, из них четверо – дети, сообщила РИА Новости в среду представитель прокуратуры региона Марина Канатова.

Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что ДТП произошло в Красногорском районе Каменска-Уральского Свердловской области на остановке общественного транспорта "Красная звезда", в районе дома №59 по улице Штукатуров. Сообщение о ДТП поступило в полицию около 18.15 местного времени (16.15 мск). По данным Горелых, в результате ДТП пострадали 10 человек в автобусе и двое – в легковом автомобиле.

"Прокуратура Каменска-Уральского проводит проверку по факту ДТП, где пострадали пассажиры. По предварительным данным, но это очень предварительные данные, есть информация о 16 пострадавших пассажирах, из них четверо – дети", — сказала Канатова.

Она уточнила, что, по предварительным данным, у некоторых пострадавших диагностирован перелом ребер.

ГУМЧС по Свердловской области в среду сообщает, что бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших из автобуса и легкового автомобиля в лечебное учреждение.

"С целью недопущения возгорания автотранспорта спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств и произвели смыв разлившегося топлива с проезжей части. Психологическую помощь оказывают психологи МЧС, они работают с родственниками пострадавших в лечебном учреждении. Движение в районе ДТП регулируют сотрудники ГИБДД", — говорится в сообщении ГУМЧС.