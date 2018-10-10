МВД проверяет следователя, отпустившую будущего убийцу женщины в Псебае

КРАСНОДАР, 10 окт — РИА Новости. Служебная проверка назначена в отношении следователя ОМВД по Мостовскому району, отказавшей в возбуждении уголовного дела о грабеже в отношении подростка, который вскоре стал подозреваемым в убийстве многодетной матери в Псебае в мае этого года, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Во вторник СУСК по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении следователя отдела полиции, из-за действий которой к уголовной ответственности не был вовремя привлечён несовершеннолетний, впоследствии ставший соучастником убийства многодетной матери в Псебае.

По данным ведомства, в апреле этого года следователь МВД проводила проверку по сообщению об открытом хищении куртки двумя несовершеннолетними у сверстника в поселке Псебай. Сообщалось, что в нарушение закона она не передала дело по подследственности в Следственный комитет, а провела проверку сама. По версии СУСК, она уговорила несовершеннолетнего потерпевшего отказаться от претензий в адрес двух обидчиков, а 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, указав в нем о непричастности одного из несовершеннолетних к грабежу, а действия второго квалифицировав как не содержащие признаков преступления в силу малозначительности. Потом это решение было отменено, и в отношении двух подростков возбудили уголовное дело о грабеже.

В среду ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщил о назначении служебной проверки в отношении своего следователя. "Основанием для проведения служебной проверки послужило возбуждение уголовного дела в отношении указанной сотрудницы ОВД… В настоящее время решается вопрос об отстранении следователя от выполнения служебных обязанностей на время проведения служебной проверки, по окончанию которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сообщает полицейский главк.

Убийство многодетной матери в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края получило большой общественный резонанс. Местные жители организовали сход, на котором призвали к ответу должностных лиц, после чего глава поселка подал в отставку, а МВД и СК России взяли ход расследования под свой контроль.

Убийство произошло вечером 13 мая: подросток предложил 40-летней знакомой проводить ее до дома из кафе. По версии обвиняемого, между ними произошел конфликт, после которого он задушил женщину, а тело спрятал. Позже сообщалось, что СУСК по Краснодарскому краю предъявил 16-летнему подростку и его 20-летнему приятелю обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.