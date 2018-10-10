Центральный аппарат СК займется делом об убийстве следователя в Подмосковье

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Дело об убийстве следователя полиции в Подмосковье передано в центральный аппарат СК РФ по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве старшего следователя полиции в Московской области передано для наиболее полного и объективного расследования в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации", — сказала Петренко, слова которой приводятся на сайте ведомства.
Она отметила, что для расследования этого преступления сформирован штаб, в который наряду с сотрудниками Следственного комитета вошли представители МВД и ФСБ России. Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета выехали на место происшествия для участия в проведении следственных действий и оказания помощи в раскрытии преступления. На данный момент действия неустановленных лиц квалифицируются как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия.
Она добавила, что ход расследования уголовного дела поставлен Бастрыкиным на личный контроль.