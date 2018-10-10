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Происшествия

Центральный аппарат СК займется делом об убийстве следователя в Подмосковье

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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииСотрудники Главного следственного управления СК России по Московской области на месте происшествия в АрхангельскомСотрудники Главного следственного управления СК России по Московской области на месте происшествия в Архангельском
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Дело об убийстве следователя полиции в Подмосковье передано в центральный аппарат СК РФ по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское. 10 октября 2018
© РИА Новости / СК РФ
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Следователя в Подмосковье убили из-за ее профессиональной деятельности
Женщину-следователя в звании подполковника убили в среду утром выстрелом в шею, когда она выходила из подъезда в поселке Архангельское Красногорского района. Убийца скрылся. Погибшая работала старшим следователем в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Данные, собранные правоохранителями, подтверждают, что убийство совершенно из-за ее профессиональной деятельности.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве старшего следователя полиции в Московской области передано для наиболее полного и объективного расследования в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации", — сказала Петренко, слова которой приводятся на сайте ведомства.

Она отметила, что для расследования этого преступления сформирован штаб, в который наряду с сотрудниками Следственного комитета вошли представители МВД и ФСБ России. Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета выехали на место происшествия для участия в проведении следственных действий и оказания помощи в раскрытии преступления. На данный момент действия неустановленных лиц квалифицируются как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия.

Кадры с места убийства следователя по особо важным делам
© СК РФ
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"Александр Бастрыкин поручил провести комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению преступления, в том числе в кратчайшие сроки назначить необходимые экспертизы, обеспечив тщательное исследование уже изъятых в ходе осмотра места происшествия предметов. Также он дал указание наряду с версией, связанной с воспрепятствованием профессиональной деятельности погибшей, тщательно проверить и иные возможные версии убийства", — уточнила Петренко.

Она добавила, что ход расследования уголовного дела поставлен Бастрыкиным на личный контроль.

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