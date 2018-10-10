В Подмосковье на М-10 столкнулись пять машин и маршрутка

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сразу шесть автомашин, в том числе маршрутный микроавтобус, столкнулись на федеральной автодороге М-10 в Солнечногорском районе Московской области, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Столкнулись шесть транспортных средств, среди них маршрутка. Есть информация о двух пострадавших", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, ДТП на 65-м километре трассы М-10 произошло в 16.25. В результате происшествия движение автотранспорта частично затруднено. Есть пострадавшие. К ликвидации последствий столкновения привлечены 13 человек и пять единиц техники.